Último fim de semana da Expoabra tem atrações para toda a família

Em seu último fim de semana na Granja do Torto, a ExpoAbra contará com diversas atrações. Além dos estandes, palestras, provas equestres, shows, arena de sabores, leilões e exposição de 670 animais, o evento terá apresentações do cantor Roberto Frejat (6/9) e das duplas sertanejas Thaeme e Thiago (7/9) e Edson e Hugo (8/9). A entrada para os shows é gratuita, mediante a retirada de ingresso no Sympla.

Subsidiada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) com cerca de R$ 5,9 milhões, a expectativa é de que o evento receba mais de 150 mil pessoas neste ano. Para produtores e empresários do agronegócio, a ExpoAbra ganha uma grande relevância, uma vez que o evento serve para conferir as novidades do setor agropecuário, uma área na qual a economia brasileira se destaca.

Ano passado, a feira agropecuária obteve um lucro de R$ 5,9 bilhões, abrangendo a pecuária, a olericultura, a fruticultura, a floricultura, a silvicultura, entre outras. Confira a programação completa do restante dos dias do evento no site oficial da Expoabra.