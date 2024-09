Nova rotatória entre Octogonal e Sudoeste é liberada

Trecho do projeto Corredor Eixo Oeste é liberado para garantir melhor fluidez no trânsito da região - (crédito: Reprodução: Anderson Pereira/Agência Brasília)

A nova rotatória localizada entre a Octogonal e o Sudoeste foi liberada nesta quinta-feira (5/9), visando melhorar a fluidez no trânsito da região. A obra, que liga a via do Terraço Shopping à Primeira Avenida e à Octogonal, faz parte de uma série de intervenções no local para garantir maior segurança e mobilidade para motoristas e pedestres.

Estima-se que a nova estrutura reduzirá o tempo de deslocamento e os pontos de congestionamento, beneficiando diretamente os moradores dos dois bairros. O acesso integra o pacote de obras no trecho 2 da Estrada Parque Indústrias, onde estão sendo construídos o corredor BRT e dois viadutos.

Etapas da obra

O projeto do Corredor Eixo Oeste terá extensão de faixas exclusivas para o BRT, ligando o Sol Nascente ao Plano Piloto, assim como a Avenida Hélio Prates à Epig e à Estrada Parque Polícia Militar (ESPM), que leva à Asa Sul. No total, seis pontos da avenida passam por reformulação. O trecho 3 foi o primeiro a ser finalizado. Contempla o viaduto que faz a ligação da Avenida das Jaqueiras, no Sudoeste, com o Parque da Cidade.

O trecho 1, é situado entre os viadutos da Estrada Parque Indústria e Abastecimento e do Setor Policial Sul e será feita a construção de dois novos viadutos. O segundo trecho estará localizado no intervalo entre o viaduto do Setor Policial Sul e a interseção entre Epig/Sudoeste/Parque da Cidade e prevê a construção de três viadutos. A quarta etapa faz parte do intervalo entre o viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira e o entroncamento do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), onde haverá um corredor exclusivo, dois viadutos em trincheira e duas passagens subterrâneas para pedestres.

Em todas as vias, estão previstas a implantação da pista do corredor exclusivo, sinalização, instauração de ciclovias, obras de drenagem, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano. O objetivo é reduzir em meia hora o tempo de deslocamento até a área central de Brasília.



*Com Informações da Agência Brasília