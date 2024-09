Sobradinho e nos lagos Norte e Sul terão falta de energia nesta sexta

Nesta sexta-feira (6/9), endereços em Sobradinho e nos lagos Norte e Sul ficarão sem energia para serviços na rede elétrica. A interrupção temporária é necessária para garantir a segurança das equipes durante os serviços e ocorrerá das 8h até as 18h, a depender da localidade.

A interrupção programada começa no Lago Sul, onde será feito o remanejamento da rede elétrica. Das 8h às 10h, a falta de energia afetará as áreas da DF-140, km 2, km 2,5 e km 3,5. Das 9h às 11h, o desligamento segue para a DF-140, km 4, Chácaras 40 e 41. Entre 13h e 15h, a interrupção muda para a área da DF-140, km 5,5, Chácara 1. Das 15h às 17h serão afetados os endereços da DF-140, km 4,5, km 5,5 e km 6.

No Lago Norte, das 9h às 15h, está prevista falta de energia no Setor de Mansões Lago Norte MI Trecho 3, Chácara 89, para a manutenção da rede elétrica. Em Sobradinho, o trabalho das equipes também será de manutenção das 12h às 18h, afetando localidades na DF-205, km 13, Fazenda Ribeirão.

A rede pode voltar a ser energizada sem aviso prévio, caso os serviços terminem antes do previsto. Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília