Brazlândia ficará sem água nesta quinta-feira (12/9) devido à estiagem

O fornecimento de água será interrompido nesta quinta-feira (11/9), na cidade de Brazlândia. A informação foi divulgada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). A suspensão temporária ocorre devido a redução da quantidade de água que chega à captação do Barrocão que atende à cidade devido às altas temperaturas e à baixa umidade. Além disso, o consumo de água na cidade cresceu.

A pausa na distribuição de água ocorre até às 14h desta quinta-feira, nas seguintes áreas: Vila São José: Quadras 33, Expansão da Vila São José: Quadras 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57 e 58 e Unidade de Internação de Brazlândia (UIBRA).



A Caesb solicita à população e aos produtores rurais de Brazlândia que adotem medidas para economizar água. É essencial que todos usem a água de forma consciente e responsável, priorizando necessidades básicas e evitando desperdícios. A companhia enfatiza pede atenção durante atividades como lavar carros, calçadas, regar jardins, encher piscinas e tomar banhos longos durante este período.



Embora os reservatórios do Distrito Federal esteja com níveis de água mais altos em comparação com anos anteriores, algumas localidades, como Brazlândia, enfrentam desafios específicos devido à dependência de pequenos mananciais e poços, que são mais suscetíveis à escassez em períodos secos. O Sistema Brazlândia é abastecido por duas captações superficiais, Barrocão e Capão da Onça, que não estão interligadas com outros sistemas do DF, além de dois poços tubulares profundos para reforçar o abastecimento, se necessário.