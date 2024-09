Membro de facção, foragido da Justiça, é preso pela FICCO em Ceilândia

Na noite desta quarta-feira (11/9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do DF (FICCO/DF), em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), prendeu, em Ceilândia, um membro de facção criminosa foragido da Justiça do Mato Grosso. Foi constatado que o homem mantinha mais de 26 kg de cocaína em depósito.

Segundo a Polícia Federal, durante a ação, o suspeito utilizou de documento falso para se identificar. Na abordagem, ele se autodeclarou integrante de uma facção criminosa. A polícia informou que o homem possui antecedentes por crimes como latrocínio e adulteração de sinal identificador de veículo.

Os procedimentos foram formalizados na Superintendência da Polícia Federal no DF. A FICCO/DF é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, SENAPPEN, Polícia Penal do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal e Polícia Civil do Distrito Federal. A força atua de forma integrada no combate ao crime organizado e à criminalidade grave e violenta.