Incêndio que matou bebê pode ter sido causado por ventilador, diz delegada

O incêndio que levou um bebê de um ano e oito meses a óbito no Setor Santa Luzia, na Estrutural, pode ter sido causado por um curto-circuito em um ventilador ligado na casa. A delegada-chefe Bruna Eiras, da 8ª Delegacia de Polícia, afirmou que a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) segue nas investigações e está analisando o inquérito policial para determinar a causa do incêndio.

“A perícia foi acionada e foi ao local, porém, ainda não temos a causa determinante do acidente. Teremos que aguardar o laudo. No entanto, há rumores e informações preliminares de que se trata de um acidente doméstico em razão da precariedade das instalações elétricas. A Polícia Civil segue nas investigações e está apurando para verificar a causa do acidente, se de fato é um acidente ou se há algum crime relacionado a este evento”, declarou a delegada.

O fogo teria se iniciado enquanto o bebê dormia, sem que os pais estivessem presentes na casa. Enquanto o pai da vítima trabalhava, a mãe estaria, de acordo com testemunhas, na associação da região, ao lado da casa, aguardando na fila para receber uma cesta básica. A delegada acrescentou que a mãe teria ido ao local quando viu as chamas para tentar salvar o filho, mas não conseguiu. A mulher teve queimaduras no corpo e inalou muita fumaça, tendo que ser socorrida ao hospital pelos bombeiros.

*Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira