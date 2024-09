Operação prende um homem e apreende várias porções de maconha

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), cumpriu três mandados de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (20/9), em endereços vinculados a dois traficantes que atuam em Ceilândia.

A operação teve como alvo dois irmãos, de 18 e 33 anos, que não tiveram as identidades reveladas. De acordo com as investigações, eles eram responsáveis por vender drogas para estudantes de uma escola localizada na EQNN 1/3 de Ceilândia.

Durante o cumprimento dos mandados, foram encontradas porções de maconha em um dos endereços vinculados aos irmãos, que não se encontravam no local. Contudo, um homem que estava na casa foi conduzido para a 15ª DP e foi preso, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas. Após sua prisão o autor foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da justiça.

Os irmãos, que estão foragidos, também serão indiciados pelo crime de tráfico de drogas e, caso condenados, todos os envolvidos podem pegar até 15 anos de prisão. A operação desta sexta-feira (20/9) contou com o apoio da Divisão de Operações Aéreas, Divisão de Operações Especiais e da Seção de Operações com Cães da PCDF.