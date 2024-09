Mulher fica gravemente ferida em colisão entre carro e guincho

Na madrugada desta terça-feira (24/9), a colisão entre um carro e um caminhão guincho deixou uma mulher, de 33 anos, gravemente ferida na DF-290, em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empregou três viaturas no atendimento à ocorrência.

Assim que o socorro chegou ao local do acidente, encontrou a mulher, que conduzia um VW Voyage, de cor prata, presa às ferragens. Após passar pelo protocolo de desencarceramento, ela foi atendida e transportada — inconsciente e em estado grave — para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). A condutora também apresentou fratura exposta no tornozelo direito, traumatismo crânioencefálico e suspeita de fratura no fêmur direito.

O condutor do caminhão guincho, de 32 anos, não sofreu ferimentos. A via foi totalmente interditada para o atendimento, impactando o trânsito do local, sob responsabilidade da Polícia Militar do DF (PMDF).