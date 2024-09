Corrida inclusiva celebra o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física

O objetivo é promover a conscientização da sociedade sobre as ações para garantir a qualidade de vida, a inclusão por meio do esporte - (crédito: kleber sales)

A rede de hospitais Sarah promove neste sábado (28/09) a 1ª Corrida e Caminhada da Rede Sarah, evento inclusivo e aberto ao público geral, em homenagem ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física (PcD), celebrado em 11 de outubro. A iniciativa vai contar com a participação de atletas olímpicos e paralímpicos que foram pacientes da instituição, como o brasiliense Caio Bonfim, prata na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris 2024.

O objetivo é promover a conscientização da sociedade sobre as ações para garantir a qualidade de vida, a inclusão por meio do esporte e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, além de incentivar a prática de exercícios físicos pela população.

"A corrida e caminhada Rede Sarah demonstra que todos, independentemente da condição física, podem participar e desfrutar do esporte, proporcionando, dessa forma, a equidade de oportunidades para todos os participantes e a contribuição para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente", disse a comissão organizadora do evento em nota.

Participantes

Estão confirmados os atletas que participaram das Paralimpíadas de Paris 2024 Aline Furtado de Oliveira, da canoagem, e Ariosvaldo Fernandes da Silva — o Parré —, bronze na categoria 100 metros rasos em cadeira de rodas.

"O mais legal é a questão da inclusão, de colocar as pessoas com deficiência para estar no mesmo evento com pessoas sem nenhum tipo de deficiência. Então, isso promove a inclusão. Minha expectativa é de que todos os participantes venham para essa corrida com esse espírito. Creio que esse será o foco da prova", comentou Parré.

Outros atletas confirmados são Jade Lanai Oliveira Moreira, campeã do US Open Júnior em tênis em cadeira de rodas em 2022, e a tenista e atleta de tiro com arco Rejane Silva, que esteve nas Paralimpíadas do Rio 2016 e de Tóquio 2020.

Caio Bonfim vai comandar o aquecimento antes do início da corrida. O marchador é paciente da rede desde os 2 anos de idade. Com várias complicações na infância decorrentes de uma meningite, duas pneumonias e problemas ósseos, Bonfim teve que passar por cirurgia aos 3 anos para alinhar as pernas.

"O Sarah faz parte da vida do Caio. É uma satisfação participar do evento e que a presença do Caio possa render grande promoção a esse hospital de referência nacional e internacional", declarou João Sena, pai e treinador do atleta.

Percurso e premiação

Serão dois percursos, de 3km e 6km (com duas voltas na Esplanada dos Ministérios). Os participantes vão sair do Teatro Nacional e seguir pela Via S1 até a altura do Palácio do Itamaraty, onde vão dar a volta pelo outro lado da Esplanada para retornar ao ponto inicial.

Os mais de 2.200 inscritos podem buscar os kits com camiseta, ecobag, viseira e número de peito com chip até as 19h de hoje, na Entrada B do Edifício Pioneiras Sociais, no Hospital Sarah. Vale lembrar que as inscrições já estão encerradas. Os três primeiros colocados no percurso de 6km ganharão um troféu, cada. Entre os participantes PCDs, os três primeiros colocados, nos percursos de 3km e 6km, também ganharão troféus.

Para garantir uma boa maratona, é importante seguir algumas recomendações: beba bastante água e evite atividades físicas muito intensas nos dias que antecedem a corrida; opte por comer alimentos leves e ricos em carboidratos de fácil digestão, como frutas, cereais integrais e iogurte; a refeição pré-corrida deve ser feita de duas a quatro horas antes da largada; durma bem nas noites anteriores à corrida; utilize um tênis confortável; vista roupas leves e que permitam a transpiração; e, no caso de cadeiras de rodas e próteses, verifique se não há pontos de pressão que possam machucar durante a prova.

A neurocientista e presidente da Rede Sarah em Brasília, Lúcia Willadino Braga, destaca a importância da corrida. "Objetivo central é conscientizar para a necessidade de garantir a inclusão das pessoas com deficiência e incentivar a prática de exercícios físicos nesse meio. Essa também foi uma oportunidade de reunir os atletas que participaram das olimpíadas e paraolimpíadas em um só lugar", destaca.

Todas as inscrições foram preenchidas de imediato para a edição deste ano, mas a presidente da rede diz que pretende promover a corrida anualmente. Em 2024, o evento vai contar com a participação de 49 cadeirantes e 70 pessoas com deficiência que terão o auxílio locomoção.





Programação

16h às 16h30: chegada e acomodação

16h30: abertura

» Lúcia Willadino Braga: presidente da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação

» Ariosvaldo Fernandes da Silva (Parré): medalhista em mundiais e Parapan-Americanos, participou de 5 Paralimpíadas e trouxe a medalha de Bronze nos 100 metros rasos em cadeira de rodas em Paris, acompanhado no hospital Sarah desde 1992.

» Jade Lanai Oliveira Moreira: acompanhada no Sarah desde 7 meses de idade, foi campeã do US Open Junior de tênis em cadeira de rodas em 2022, ano em que recebeu o prêmio de Atleta Revelação do Comitê Paralímpico.

» Caio Bonfim: medalha de

de prata na Marcha Atlética

nos Jogos Olímpicos de

Paris 2024, é acompanhado

no Hospital Sarah desde

os dois anos de idade.

16h40: Caio Bonfim

comanda o aquecimento

16h50: atletas são convidados a se posicionar na largada

17h: largada por grupos