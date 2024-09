Megaoperação desarticula grupo criminoso de resgate de presos ligado ao PCC

As investigações tiveram início após uma tentativa frustrada de resgate ocorrida em novembro do ano passado - (crédito: PF/Divulgação)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás (FICCO/Goiás) deflagrou na manhã desta sexta-feira (27/9) uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e em tentativas de resgate de presos no sistema prisional. Segundo os investigadores, a o grupo criminoso, fundado em Anapólis em 2018 é ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ação contou com o apoio de policiais penais de Goiás, resultando no cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva em Ceilândia (DF), Brasília (DF), Pirenópolis (GO), Cocalzinho de Goiás (GO), Goiânia (GO), Corumbá de Goiás (GO), Alexânia (GO), Anápolis (GO) e Campo Grande (MS).

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após uma tentativa frustrada de resgate de presos ocorrida em novembro de 2023, em Corumbá de Goiás. O grupo criminoso, originário de Goiás e especializado nesse tipo de ação, já havia se expandido para diversas cidades do país.

A operação foi batizada de Exitus, em referência ao trabalho conjunto das forças de segurança no combate ao crime organizado.