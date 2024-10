Homicídio: homem de 25 anos é assassinado a tiros em Planaltina (DF)

A vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e foi encontrada sem vida em uma via do bairro Jardim Roriz - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um homem de 25 anos, identificado como João Pedro Alves, foi assassinado a tiros, na madrugada desta sexta-feira (11/10), no bairro Jardim Roriz em Planaltina-DF. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima foi atingida por diversos disparos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi a primeira a chegar ao local e encontrou o homem caído no meio da rua. O óbito foi confirmado pelos policiais junto ao Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), que constatou a morte. A perícia foi acionada e diversas cápsulas de projéteis foram encontradas ao redor do corpo.

O homicídio foi registrado na 31ª Delegacia de Polícia, localizada em Planaltina. Segundo a PCDF, câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime foram identificadas e as imagens estão sendo analisadas pela equipe de investigação. O caso foi encaminhado à Seção de Investigação de Crimes Violentos (SIC VIO) para continuidade das investigações.