Dupla é presa com arma, munições, drogas e dinheiro no Itapoã

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta quinta-feira (10/10), por meio do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40), dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Itapoã.

Segundo a corporação, a equipe patrulhava o local quando avistou a dupla em atitude suspeita. Durante abordagem, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm com oito munições, 150 gramas de skank, duas balanças de precisão, sete celulares e R$ 2.349.

Os homens foram presos e conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia, localizada no Paranoá.