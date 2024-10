Mães celebram desempenho de filhos PCD's na Marotinha

A corrida Marotinha 2024, realizada neste sábado (12/10), foi marcada pela representatividade. As mães de dois participantes com deficiência destacaram a importância do esporte como um espaço que acolhe a todos. A autônoma Joice Vieira, mãe do Ryan, de 9 anos, afirmou que o filho teve um bom desempenho, mesmo estando com órtese.

"É muito gratificante ver meu filho que tem paralisia cerebral e hemiplegia no lado direito, conseguir agora, depois da cirurgia no Hospital Sarah Kubitschek e com o uso da órtese, correr e brincar igual as outras crianças", comemorou Joice.

A dona de casa Francisca Alencar também acompanhou o filho na Marotinha. "Cristian já até ganhou medalha na Corrida do Marmelo. A corrida ajuda a incentivar ele a praticar esporte desde cedo, e saúde é o mais importante", contou a mãe do adolescente Cristian, de 16 anos.

Corrida Marotinha 2024. Francisca Alencar, 37, dona de casa, e Cristian, 16 (foto: Keity Naiany/CB/D.A Press)

A Marotinha foi realizada no Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul, com apoio do Correio Braziliense e organização do Clube dos Atletas de Brasília.

A corrida teve duas mil crianças inscritas e as inscrições foram encerraram em apenas três horas.

A primeira edição da Marotinha foi em 12 de outubro de 1992. A inspiração veio da vontade de atender o desejo de muitas crianças que não podiam participar da Maratona Brasília, corrida de 5km para adultos. O regulamento da versão não permitia que os pequenos corressem a distância inteira devido ao esforço físico exigido.