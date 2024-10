Exames de mamografia gratuitos são ofertados por entidade; saiba como fazer

Durante todo o mês de outubro, a Rede Feminina de Combate ao Câncer oferecerá 100 exames de mamografia para mulheres, em parceria com o Laboratório Sabin. A campanha foi lançada nessa terça-feira (1º/10) e contará com uma série de iniciativas voltadas para a conscientização e prevenção do câncer de mama.

Leia também: Vídeo mostra mulher momentos antes de ser morta pelo namorado em Vicente Pires

As mulheres que desejam participar devem ter mais de 45 anos ou, caso sejam mais jovens, apresentarem sintomas ou histórico familiar de câncer de mama. O cadastro das interessadas será realizado na sede da Rede Feminina, localizada dentro do Hospital de Base, próximo ao Laboratório de Anatomia Patológica. O horário de atendimento é das 8h às 17h, ou até que as vagas sejam preenchidas. “Não haverá triagem social. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada”, informou Larissa Bezerra, coordenadora da rede.

“A Rede Feminina é referência no apoio a pacientes com câncer de mama, principalmente no mês de outubro, oferecendo palestras e informações sobre o tratamento e enfrentamento da doença”, explicou. A parceria com o Laboratório Sabin envolve a doação de exames e a primeira consulta para aquelas que apresentarem resultados significativos.

“Se a paciente estiver dentro das regras e não tiver sintomas, pode vir sem o pedido médico. No entanto, se houver algum sintoma ou se a paciente for menor de 45 anos, é necessário apresentar um relatório e o pedido do mastologista”, destacou Larissa.

A coordenadora informou que, nos últimos anos, em campanhas semelhantes, a rede distribuiu até 500 mamografias. "Acreditamos que as 100 vagas disponíveis hoje podem ser preenchidas rapidamente”, completou.

*Com informações do IgesDF

Saiba Mais Cidades DF Moradores ajudam a conter novas queimadas perto do aeroporto de Brasília

Moradores ajudam a conter novas queimadas perto do aeroporto de Brasília Cidades DF Casal afirma ter sido vítima de agressões e homofobia em bar de Ceilândia

Casal afirma ter sido vítima de agressões e homofobia em bar de Ceilândia Cidades DF Mulher morre em acidente no Cruzeiro; airbag pode ter perfurado a carótida

Mulher morre em acidente no Cruzeiro; airbag pode ter perfurado a carótida Cidades DF CLDF aprova contratação de crédito pelo GDF para expansão do metrô

CLDF aprova contratação de crédito pelo GDF para expansão do metrô Cidades DF Acusado de feminicídio tem prisão em flagrante convertida em preventiva

Acusado de feminicídio tem prisão em flagrante convertida em preventiva Cidades DF Homem é preso em Samambaia após ameaçar esposa com facão