Segurança assassinado em bar será sepultado nesta terça (15/10)

Jorny Thiago Abreu, 23 anos, assassinado enquanto trabalhava como segurança em um bar, na noite deste domingo (13), no Riacho Fundo II, será velado na tarde desta terça-feira (15/10), no Cemitério de Taguatinga. Ele foi baleado ao tentar impedir um cliente de sair do local sem pagar a conta. Ao Correio, um amigo da vítima disse que o rapaz estava quase no final de seu expediente. De acordo com esse conhecido, o rapaz trabalhava esporadicamente no estabelecimento para contribuir com as despesas de casa.

Natural de Ibotirama, na Bahia, Abreu veio para o Distrito Federal com a mãe e o irmão mais novo em busca de melhores condições de vida. Com o salário que recebia trabalhando no setor de serviços gerais de uma academia e com os "bicos" que realizava — como o de segurança —, ajudava no sustento da família. "Queria prestar concurso público e virar policial. Era cheio de sonhos", contou o colega, que preferiu não se identificar.

Nas redes sociais, amigos e familiares manifestaram pesar pelo ocorrido. "Quem te conheceu sabe o bom rapaz, e de boa índole, que você foi", comentou um conhecido, em uma antiga postagem do moço no Instagram. "Que a justiça, aqui da terra, seja feita", comentou outro.

Crime

Segundo testemunhas, o crime foi motivado porque o suspeito se recusou a pagar R$ 55 pelo consumo de três cervejas. Um funcionário do bar foi preso em flagrante depois que a polícia identificou — pelas câmeras de vigilância — que ele permitiu a entrada do acusado de fazer os disparos sem revistá-lo.

De acordo com a Polícia Militar do DF, o suspeito ainda não foi identificado e buscas estão sendo realizadas para localizá-lo. Pessoas que estavam no bar, no momento dos disparos, informaram que o investigado vestia roupas pretas e fugiu a pé em direção ao Recanto das Emas.