Buraco da 310 Norte é fechado, mas local segue interditado para carros

O buraco aberto pelas chuvas em um estacionamento público da 310 Norte amanheceu fechado neste domingo (20/10). No entanto, a área permanece isolada com cones e só deve ser liberada quando o reparo definitivo for feito. Para isso, é preciso esperar a chuva dar uma trégua, segundo informou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Por volta das 14h20 de sábado (19/10), um Ônix prata estacionado no local foi engolido pelo chão que erodiu criando um buraco. A proprietária do veículo, Zelinalda Brasil, 70, estava no comércio com a filha e, quando voltou, já não havia o que fazer. O local tinha acabado de passar por obra e cedeu por conta do grande volume de chuva. O local tinha acabado de passar por uma obra e cedeu por conta do grande volume de chuvas na cidade na tarde de ontem.

A obra é gerida pela empresa EB Infra Construções Ltda. e foi feita para reparar e fazer uma manutenção preventiva da rede pluvial, principalmente do sistema de drenagem. Porém, segundo nota da Novacap à imprensa, houve uma pequena falha que possibilitou o ocorrido. “Foi identificada uma abertura pequena entre a laje e a parede do poço de visitação, o que causou infiltração e o carreamento do material do aterro da vala para dentro da rede. Com isso, ocorreu a formação do buraco, que já foi fechado no sábado”, escreveu o órgão.

As equipes da obra e da Novacap permaneceram até o período da noite de sábado no local e fecharam o buraco que havia sido aberto pela chuva. O carro de dona Zelinalda foi retirado pela seguradora a qual a aposentada paga os serviços.