Com pesar, família vela mulher assassinada pelo companheiro em Taguatinga

Familiares e amigos soltaram balões brancos no enterro de Fabiane - (crédito: Ailim Cabral/CB)

Na manhã deste domingo (20/10), após um velório marcado por um luto silencioso, quebrado em poucos momentos por soluços do pai da vítima, Fabiane Araújo Lima, 31 anos, foi enterrada no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

O clima, durante toda a cerimônia, foi de tristeza e incredulidade, o que deixou pouco ou nenhum espaço para revolta. Familiares da vítima de feminicídio se apoiaram e se mantiveram reservados. O irmão e a irmã de Fabiane passaram quase todo o velório dentro da capela, assim como o pai, que saiu após algumas horas, chorando muito e sendo amparado por amigos da família.

A mãe de Fabiane estava em um carro próximo a capela e entrou para se despedir da filha cerca de uma hora antes do sepultamento. Os dois acompanharam o cortejo mais distantes do caixão, cada um amparado dos dois lados por pessoas da família.

No momento do enterro, amigos cantaram e soltaram diversos balões brancos. Logo após, o irmão da vítima teve uma crise de choro, sendo acolhido pelo pai.

Abalada, a maioria da família não quis se pronunciar, mas um primo de Fabiane comentou que, apesar de ter momentos de crise e considerando o que eles sabiam, o relacionamento não tinha um histórico violento.

Uma prima comentou ainda que no atual momento, Fabiane e José Gutemberg Silva, 30, não estavam oficialmente juntos, ela estava morando com os pais e tentando encerrar o relacionamento de mais de 10 anos definitivamente.

Entenda o caso

A técnica de enfermagem Fabiane Araújo Lima foi assassinada a tiros pelo atual companheiro na noite desta sexta-feira (18/10), na QNL 23 de Taguatinga Norte. O homem, identificado como José Gutemberg Silva, 30 anos, tirou a própria vida em seguida.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o casal teve um desentendimento momentos antes do crime, quando, durante a discussão, a vítima, saltou um muro para tentar fugir do agressor, mas foi perseguida e baleada.

No momento dos disparos, um dos projéteis atingiu o ombro da moradora vizinha, que estava no local. A PMDF preservou o local até a chegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que assumiu a ocorrência e dará seguimento às investigações.

Investigação

Segundo o delegado à frente do caso, Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), a vizinha foi atingida por um disparo no tórax e socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e encontra-se estável com previsão de alta.

"O casal vinha tendo alguns desentendimentos por causa de uma traição. Não havia nenhum registro de ocorrência policial dessas brigas. Nesta data, ele teria efetuado disparos de arma de fogo dentro da residência. A vítima conseguiu correr e entrou na casa da vizinha acertando, inclusive, a moradora", frisou o delegado.