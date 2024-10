Debate é oportunidade de apresentar propostas, diz Everardo Gueiros

O Correio Braziliense, em parceria com a TV Brasília, promove na noite desta terça-feira (22/10) o primeiro debate entre os candidatos à Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Everardo Gueiros, que concorre pela chapa Coragem para Mudar, chegou ao pleito acompanhado da esposa, Bárbara Braga.

Antes de o evento ser iniciado, Everardo falou sobre suas expectativas. "Eu espero que a gente consiga levar esse debate com propostas e mostrar para a advocacia que existem caminhos, sim, que nós podemos trilhar para melhorar a nossa condição de vida e de trabalho. (O debate) É muito importante, porque hoje o período eleitoral é muito curto e aqui nós vamos poder apresentar propostas e nos apresentar, verdadeiramente, aos nossos colegas e para nossa classe", declarou.



Perfil



Everardo Gueiros é o candidato da chapa Coragem para Mudar, ao lado de sua vice, Raquel Vieira. Com quase 30 anos de experiência na advocacia, ele defende uma OAB inclusiva, comprometida com a valorização da profissão e a proteção dos direitos dos advogados, focando na defesa das prerrogativas da categoria e na ampliação da voz dos profissionais, especialmente daqueles na base. Na OAB, Gueiros foi conselheiro Seccional e Federal. Também presidiu a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal.

A eleição



O novo ou a nova presidente da OAB-DF será escolhido(a) em 17 de novembro, em uma eleição on-line, que ocorrerá das 10h às 18h. No total, cinco chapas, que tiveram até a última sexta-feira para serem registradas, concorrem ao cargo e a vencedora será aquela que obtiver a maioria dos votos válidos.

Neste ano, o pleito será realizado exclusivamente pela internet. A Seccional do Distrito Federal foi pioneira na implementação do sistema, que estreou em 2021. Naquele ano, 29.572 advogados participaram do pleito, número que representa 81,29% dos eleitores aptos. A chapa vencedora recebeu 12.328 votos válidos, 41% desse total.

