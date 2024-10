"Oportunidade muito importante", destaca candidato à presidência da OAB-DF

O candidato à OAB-DF, da chapa A Ordem com + Voz, Cléber Lopes, acredita que o debate é uma oportunidade significativa para que as advogadas e os advogados possam conhecer as propostas de todos os candidatos e avaliá-las para tomar uma decisão responsável acerca de quem vai conduzir a instituição nos próximos três anos. Ele participa do debate promovido pela TV Brasília em parceria com o Correio. “É uma oportunidade muito importante e por isso mesmo parabenizamos a emissora e o Correio por essa iniciativa que certamente contribuirá muito para o aprimoramento da democracia no âmbito da OAB DF”, diz o candidato.

Ele chegou acompanhado por Carolina Petrarca, candidata a conselheira da OAB Federal, Bruno Rangel, advogado da campanha, e Antônio Lins, seu assessor. Cléber Lopes declarou que espera que o debate seja respeitoso. “A principal expectativa é que todos os candidatos cumpram o compromisso de debater as propostas em alto nível, se respeitando e mais do que isso, respeitando os advogados e as advogadas do Distrito Federal.

O debate está sendo transmitido ao vivo pelo canal da TV Brasília e nas plataformas oficiais do Correio Braziliense no YouTube e Facebook.

Cléber Lopes encabeça a chapa A Ordem com Voz, tendo Gisele Reis como vice. Advogado criminalista, ele construiu uma sólida carreira acadêmica com 15 anos de experiência como professor de Direito Penal e Processual Penal. Na OAB/DF, ocupou diversos cargos, incluindo secretário-geral adjunto e presidente da Comissão de Prerrogativas, além de ter atuado como desembargador titular do TRE-DF entre 2013 e 2015.

As eleições

A escolha do novo ou da nova presidente da OAB-DF ocorrerá em 17 de novembro, em uma eleição totalmente on-line, das 10h às 18h. Cinco chapas estão na disputa, tendo até a última sexta-feira para se registrarem. A chapa vencedora será aquela que alcançar a maioria dos votos válidos. Este ano, a eleição será realizada exclusivamente pela internet. A Seccional do Distrito Federal foi pioneira na implementação desse sistema, que teve sua estreia em 2021. Na ocasião, 29.572 advogados participaram do pleito, o que corresponde a 81,29% dos eleitores aptos. A chapa vencedora naquele ano obteve 12.328 votos válidos, representando 41% do total.

