DF tem mais de mil vagas de emprego disponibilizadas por agências

Devido ao ponto facultativo do dia do Servidor Público, as agências do trabalhador estão fechadas nesta segunda-feira (28/10). Contudo, há 1.165 vagas disponíveis para quem busca emprego na capital federal. As oportunidades são válidas até esta terça-feira (29/10). Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 4 mil, com cargos que exigem experiência comprovada e outras que não.

No Recanto das Emas há uma quantidade alta de chances, sendo 60 na função de repositor de mercadorias (R$ 1.470). A região da Asa Norte, por sua vez, concentra 30 vagas para auxiliar de limpeza, ofertando um salário de R$ 1.500. Já no Jardim Botânico, 27 vagas estão disponíveis para promotor de vendas (R$ 1.628).

Nos salários a partir de R$ 3 mil, a região de Samambaia Norte tem uma vaga para diretor de vendas (R$ 3.389) e uma na função de promotor de vendas (R$ 3 mil). Uma oportunidade para técnico em segurança do trabalho promove um salário de R$ 3.500 em Arniqueira.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades a partir de terça-feira (29/10) ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações da Agência Brasília

