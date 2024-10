Mulher é presa com 25kg de entorpecentes na Rodoviária Interestadual

Uma jovem de 21 anos, natural do Ceará, foi presa por transportar 25 quilos de entorpecentes na Rodoviária Interestadual de Brasília nesta segunda-feira (28/10). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a abordagem foi feita por meio da unidade do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães). A droga, organizada em 40 tabletes, estava escondida em malas de viagem em um ônibus executivo com destino a Teresina, no Piauí.



Durante a operação, os cães farejadores K9 Paçoca e K9 Xamã realizaram revistas no terminal rodoviário. Mesmo a suspeita afirmando não haver entorpecentes, os cães sinalizaram a presença de substâncias ilícitas nas bagagens. Durante a averiguação, a mulher demonstrou resistência, tentando impedir a busca nas malas, mas foi contida pela equipe, que identificou o conteúdo suspeito.