DF Legal fecha van de comércio em dia de Enem na Asa Norte

DF Legal fecha van de comércio em dia de Enem no UniCeub - (crédito: Luis Nova )

A movimentação em frente ao Centro Universitário de Brasília (UniCeub), na Asa Norte, neste domingo (3/11), foi marcada por uma cena lamentada por muitos candidatos e familiares que aguardavam a saída de quem prestava o Enem 2024. Uma senhora que vendia lanches e bebidas em uma van teve seu comércio fechado por agentes do DF Legal poucos minutos após chegar ao local.

Diva Carvalho, 57, que há 18 anos oferece seus produtos aos participantes do Enem e de outros eventos locais, foi abordada pelos fiscais e informada de que não tinha autorização para operar no local. “Vim porque preciso trabalhar. É injusto. Trabalhamos na rua não porque queremos, mas porque precisamos”, lamentou ela, enquanto fechava a van sob os olhares de pessoas que se mostraram solidárias.

A comerciante conta que ficou intimidada com a situação e não pretende voltar no próximo dia de provas. “Já tiraram foto do meu carro e da minha mercadoria. É um investimento para comprar essas coisas e vender. Não posso arriscar perder tudo”, disse.

A prova

Neste primeiro dia de Enem, os participantes respondem questões de Linguagens (40 de Língua Portuguesa e 5 de Inglês ou Espanhol), Ciências Humanas e a temida Redação. No segundo dia, marcado para o próximo domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

As provas começaram às 13h30 e terminam às 19h no primeiro dia, e, no segundo dia, às 18h30. Os candidatos podem sair a partir das 15h30, mas só podem levar os cadernos se saírem depois das 18h.