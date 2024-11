'Super-heróis' simulam entrada atrasada e divertem candidatos ao Enem no DF

CS Carlos Silva

A brincadeira arrancou risadas e aplausos, ajudando a quebrar a tensão comum no dia da prova - (crédito: Luis Nova/CB/D.A.Press)

Quem participou do primeiro dia de provas do Enem 2024, no Centro Universitário de Brasília (UniCeub), na Asa Norte, foi surpreendido por um grupo de amigos que decidiu aliviar o nervosismo com humor e criatividade. Vestidos de super-heróis, eles chamaram a atenção de candidatos e acompanhantes com fantasias de personagens como Flash e Homem-Aranha. Para divertir o público, eles fingiram chegar em cima da hora, correndo e dramatizando uma entrada "atrasada".

A brincadeira arrancou risadas e aplausos, ajudando a quebrar a tensão comum no dia da prova. “A ideia foi tornar esse momento mais leve. Entendemos o lado dos candidatos. Às vezes é difícil chegar ao local. Fazemos mais para lembrar da importância de se preparar com antecedência e não virar meme”, disse um dos integrantes do grupo, que se identificou apenas como “Vash”.









A prova

Neste primeiro dia, os participantes vão responder questões de Linguagens (40 de Língua Portuguesa e 5 de Inglês ou Espanhol), Ciências Humanas e a temida Redação. No segundo dia, marcado para o próximo domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Os portões fecham às 13h. As provas começam às 13h30 e terminam às 19h no primeiro dia, e, no segundo dia, às 18h30. Os candidatos podem sair a partir das 15h30, mas só podem levar os cadernos se saírem a partir das 18h.