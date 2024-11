Furtos de cabos de energia impedem atendimentos do Detran-DF

Devido a um furto de cabos de energia elétrica no Shopping Popular neste sábado (2/11), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) teve de interromper os atendimentos na unidade do órgão localizado no local. Por conta do transtorno, todos os agendamentos de serviços de veículos e habilitação previstos para esta segunda-feira (4/11) foram transferidos para a unidade do Detran situada no Aeroporto Internacional de Brasília.

O Detran-DF orienta que todos os usuários compareçam ao novo local de atendimento levando o comprovante de agendamento. Caso prefiram, também há a opção de reagendar para uma data mais oportuna por meio do Portal de Serviços ou pelo aplicativo Detran-DF Digital.



Bancas examinadoras

Em relação às Bancas Examinadoras, mais opções de datas e locais foram disponibilizadas ao longo da semana, permitindo que os candidatos e candidatas possam reagendar seus exames junto aos Centros de Formação de Condutores (CFCs).