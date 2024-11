Homem com mandado de prisão por roubo é preso em Ceilândia

Um homem com mandado de prisão em aberto por roubo foi preso, em Ceilândia, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) neste domingo (3/11).

Os militares do Grupamento Tático Operacional (GTOP 28) realizavam patrulhamento e receberam informações via rádio sobre o acompanhamento de uma motocicleta no condomínio Novo Horizonte. A partir daí, deslocaram-se até o local e avistaram a moto no balão de acesso ao condomínio.

Após um breve acompanhamento, os policiais alcançaram o motorista, que perdeu o controle da motocicleta e escorregou no chão molhado. Durante a abordagem, o suspeito mentiu sobre sua verdadeira identidade.

Diante dessa situação, não sendo possível descobrir quem era o indivíduo, os policiais levaram à 15ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi verificada a existência de um mandado de prisão por roubo em aberto.