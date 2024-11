Mega Sena acumulada: veja o que dá para comprar com R$ 127 milhões

Por Luiz Fellipe Alves*

O sorteio da Mega-Sena realizado na última sexta-feira (1/11) não teve ganhador nas seis dezenas. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (5/11), às 20h, com o prêmio acumulado em R$ 127 milhões.

Segundo levantamento feito pelo site InfoMoney, com o valor de R$ 127 milhões é possível comprar 16 unidades da Ferrari SF90 Spider (R$ 7,9 milhões cada veículo) ou 1.700 unidades do Fiat Mobi (R$ 74.590 cada veículo). Se pensarmos em imóveis, o ganhador conseguiria comprar 16 mansões de luxo (valor médio de R$ 16 milhões), no bairro Jardim Europa, em São Paulo. Já em uma região mais econômica, seria possível adquirir 127 apartamentos (valor médio de R$ 1 milhão), na região de Vila Andrade.

Para a doutora em economia Cristina Helena, o ganhador do prêmio terá que se atentar a alguns fatores para não correr risco com esse montante. “O erro mais comum é imaginar que esse é um dinheiro infinito. A pessoa está acostumada com um padrão de gasto e de renda, quando ela olha esse monte de zero, acha que esses valores podem durar para sempre, mas não é assim.”

Sobre investimentos, Cristina também aconselha alguns passos importantes: "É um belo montante, que permite alguma flexibilidade de carteira de investimentos de acordo com o perfil de quem ganhar. Então, perfis mais arriscados permitem que você aloque uma parte desses recursos na Bolsa de Valores". Ela também dá dicas para quem se encaixa em um perfil com menos riscos: “Para quem pretende proteger essa quantia a longo prazo, a gente tem o Tesouro Direto, que paga inflação mais cupom. Os títulos mais longos pagam taxas melhores, então esse é um bom investimento. Entretanto, eu recomendaria uma carteira mais diversificada, com algumas debêntures”, completa.

Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa de todo país, até as 19h do dia do sorteio (5/11). O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.





