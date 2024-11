Provas do Enem chegam ao fim e expectativa agora é pelo próximo domingo

CS Carlos Silva

Após o Enem, candidatos deixam CEUB com alívio e expectativa para o segundo dia de provas - (crédito: Luís Nova)

O clima de tensão deu lugar ao alívio na saída dos candidatos que realizaram o primeiro dia do Enem 2024 em Brasília, neste domingo (3/11). O exame mobilizou mais de 74 mil candidatos neste ano no Distrito Federal, e a expectativa para o segundo dia de provas só aumenta. Na próxima semana, os portões se abrem novamente para mais um dia decisivo, com o exame começando às 13h30 e se encerrando às 18h30. Dessa vez, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Os portões vão se fechar também às 13h (horário de Brasília). É importante redobrar a atenção para não perder a chance de concorrer a vagas em instituições de ensino superior por todo o país.

No Centro Universitário de Brasília (UniCeub), na Asa Norte, à medida que os estudantes deixavam o local, era possível ver expressões variadas — alguns pareciam aliviados, enquanto outros demonstravam cansaço e preocupação, discutindo as questões e a tão esperada redação.

O tema da redação, 'Desafios para a valorização da herança africana no Brasil', foi assunto recorrente nas conversas do lado de fora. “Achei muito abrangente. Às vezes, dá bloqueio criativo. Mas tinham algumas questões que me deram umas ideias para escrever”, disse João Fernandes, 18 anos, que se preparou ao longo do ano para tentar uma vaga em engenharia mecatrônica.

Além da Redação, a prova incluiu questões de Linguagens e Ciências Humanas, áreas que testaram o conhecimento em interpretação de textos, atualidades e história. Julia Balabam, 18, está no 2º ano do ensino médio e fez prova como treineira. Ele conta que os simulados feitos na escola a ajudaram na hora de responder as questões.

“A escola me preparou bem. Fiquei meio nervosa na hora, porque é o Enem, então dá aquela adrenalina na hora que o caderno chega. Mas consegui lembrar das revisões e deu tudo certo”, disse, aliviada.

Matheus Ventura, 18 anos, terminou o ensino médio ano passado e agora tenta uma vaga em Ciência da Computação. Ele conta que se sentiu ansioso, mas conseguiu completar a prova sem grandes dificuldades. “Estava bem nervoso, mas achei a prova bem padrão. Nenhuma surpresa. Li o tema da redação e fui pensando nele enquanto resolvia as questões, então foi fácil filtrar as ideias e colocar no papel”, falou, segurando o caderno de provas.