Trabalhador tem mão prensada em máquina de moer cana em Sobradinho

Um jovem de 18 anos, cuja identidade não foi divulgada, sofreu graves ferimentos nos dedos da mão direita após ter o membro preso em uma máquina de prensar cana na pastelaria onde trabalha, em Sobradinho.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que foi acionado por volta das 21h40 da noite desta quinta-feira (7/11) e teve de empenhar três viaturas para prestar o socorro. No local, a equipe encontrou o jovem, identificado pelas siglas M.V.S.M., com uma das mãos presa ao equipamento.

Durante o socorro, os militares tentaram acalmar a vítima para minimizar seu sofrimento. Após conseguir soltar a mão, ele foi transportado com urgência ao Hospital Regional de Sobradinho. Segundo a corporação, o jovem estava consciente e orientado. A dinâmica do acidente não foi divulgada.