Acidente entre carro e moto deixa mulher machucada no Eixão

Um carro e uma motocicleta se chocaram, no Eixão (DF-002), na altura da saída do Buraco do Tatu, sentido Asa norte, na tarde desta quinta-feira (7/11). A batida deixou uma mulher, que ia na garupa da moto, machucada, e queixando-se de fortes dores, o que levou os bombeiros a transportá-la a um hospital.



Segundo, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) os veículos envolvidos na colisão eram um GM/Classic de cor vinho e uma motocicleta Honda/CG 160 branca.













Os socorristas do CBMDF informaram que a motorista do automóvel não teve nenhum ferimento ou lesão, assim como o piloto da moto. Já a senhora, que ia na garupa, queixava-se de dores, além de apresentar algumas escoriações. Ela foi levada para o Hospital de Base (IHBB).