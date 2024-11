TJDFT premiará trabalhos de escolas contra violência de gênero

Por Luiz Fellipe Alves*

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realiza, nesta quarta-feira (13/11), o 5º Congresso Maria da Penha Vai à Escola (MPVE). O evento vai premiar as melhores práticas produzidas por instituições de ensino do DF que foram inscritas na Mostra Cultural Cultura de Paz - Pelo fim da violência contra meninas e mulheres. A solenidade acontece a partir das 13h30 no Auditório Coronel José Nilton Matos, da Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Os profissionais da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE-DF), do Instituto Federal de Brasília (IFB), da Universidade de Brasília (UnB) e do Centro Universitário de Brasília (Ceub), instituição que é parceira do MPVE, foram os responsáveis pela seleção das práticas.

Ao todo, 35 práticas foram inscritas, sendo 23 de profissionais da educação e 12 de autoria de alunos, em modelos individuais ou em grupo. O Congresso integra a programação da 28ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa.

Semana Justiça pela Paz em Casa

Idealizada em março de 2017 pela então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, a semana tem o objetivo de promover a conscientização contínua contra a violência de gênero, alcançar a comunidade e instituições parceiras e realizar um esforço concentrado de audiências e sentenças em todos os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do DF.

Atualmente, o projeto acontece três vezes ao ano, nos meses de março, agosto e novembro, em todos os tribunais do país, simultaneamente. A 28ª edição ocorre de 25 a 29 de novembro.

No TJDFT, as ações acontecem ao longo de todo o mês e são promovidas pelo Núcleo Judiciário da Mulher (NJM), sob a coordenação da 2ª Vice-Presidência.

Com informações do TJDFT

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho