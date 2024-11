Empresas terão que registrar os descartes em plataforma digital

O Salão Branco do Palácio do Buriti foi palco do lançamento oficial do Sistema PGRS Digital, uma plataforma criada para modernizar a gestão dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) no Distrito Federal. Durante o evento realizado nesta quarta-feira (13/11), autoridades destacaram a importância da ferramenta para o avanço da gestão ambiental e o fortalecimento de práticas sustentáveis na capital.

O decreto que institui o novo sistema foi assinado pela governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. A nova plataforma permite maior transparência e eficiência no controle dos resíduos sólidos, abrangendo todas as etapas de descarte, desde a identificação dos geradores e transportadores, até o monitoramento da destinação final dos materiais.

Com a lei, as empresas ficam obrigadas a registrar eletronicamente seus Planos de Gerenciamento de Resíduos (PGRS), fornecendo detalhes sobre os tipos de materiais descartados, a quantidade, o transporte e o destino final desses resíduos. A plataforma vai permitir que o GDF monitore o cumprimento dessas obrigações de forma eficaz e transparente. A princípio, a medida é destinada somente para estabelecimentos e não à toda população.

A chefe do Buriti, destacou que a plataforma também cria uma oportunidade para diferentes órgãos e entidades trabalharem de forma integrada. "Com esse sistema, cada órgão terá condições de planejar, monitorar e cumprir metas de forma eficiente. Além disso, ele nos permite traçar um mapeamento completo, incluindo áreas rurais e nascentes, promovendo uma gestão ambiental sustentável para toda a população", ressaltou Celina.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, o Sistema PGRS Digital é um passo significativo para a sustentabilidade no DF. "Essa ferramenta vai garantir que os resíduos sólidos sejam tratados com responsabilidade, possibilitando um monitoramento detalhado e em tempo real. Além disso, promove uma gestão mais eficiente e transparente para empresas, órgãos públicos e toda a sociedade", afirmou.

Outro destaque da plataforma, de acordo com Gutemberg Gomes, é sua contribuição para a logística reversa, garantindo que resíduos, como plásticos e materiais de construção tenham destinação adequada, muitas vezes beneficiando cooperativas e associações de catadores da capital.

O presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) enfatizou a importância do novo sistema no combate de problemas históricos de descarte irregular de resíduos, especialmente em períodos críticos, como a época das chuvas. "No primeiro semestre deste ano, recolhemos mais de 500 mil toneladas de resíduos descartados irregularmente. O sistema trará agilidade para resolvermos esse tipo de situação, melhorando a qualidade de vida da população", enfatizou.

Com o Sistema PGRS Digital no Distrito Federal, a expectativa é que a nova plataforma contribua não apenas para a redução de impactos ambientais, mas também para o fortalecimento da economia circular e o cumprimento das políticas nacionais e distritais de resíduos sólidos.