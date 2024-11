Denúncias ajudam a coibir furtos de energia elétrica no DF

O aumento das denúncias de furto de energia no Distrito Federal tem ajudado na regularização por parte da Neoenergia. Nos nove primeiros meses do ano, mais de 1,5 mil clientes que estavam utilizando a energia de forma irregular foram regularizados pela distribuidora. O trabalho só foi possível por conta das denúncias dos clientes e das mais de 21 mil inspeções realizadas entre janeiro e setembro. No total, foram 67 milhões de kWh de energia recuperados no período, o suficiente para abastecer todas as casas e comércios de Taguatinga por um mês.

Durante todo o ano de 2023, foram realizadas cerca de 35 mil inspeções, que resultaram na recuperação de mais de 47 milhões de kWh. Além das inspeções, a empresa substituiu mais de 21 mil medidores obsoletos e/ou com possíveis defeitos, uma das estratégias para prevenir erro na medição do consumo de energia elétrica.

“Nosso trabalho tem como finalidade regularizar os clientes para que possam consumir a energia de forma regular, com segurança e sem interferir na qualidade da distribuição de energia elétrica. Neste ano, nós identificamos um aumento de fraudes em clientes com energia solar e, com isso, intensificamos as fiscalizações nesse nicho”, disse Wilson Matias, supervisor de Proteção da Receita da Neoenergia Brasília.

Professor de engenharia elétrica na Universidade Católica de Brasília (UCB), Luciano Duque explica que, além dos perigos à segurança, os gatos podem gerar desligamentos inesperados de energia. "Furtos de energia sobrecarregam a rede da concessionária, gerando desligamentos involuntários", alerta.

O especialista orienta que os próprios responsáveis pelos imóveis podem evitar os furtos de energia. "O ideal é que o morador registre qual o seu consumo médio. Se começa a haver um aumento excessivo do valor, é preciso desligar toda a carga no imóvel e verificar o relógio no medidor. Se continuar girando, há duas opções: ou o medidor está com defeito, ou existe algum gato de energia", detalha.

O consumidor titular da conta deve ficar atento, pois pode ser responsabilizado por furto de energia, mesmo que não tenha sido o fraudador do relógio.

Conscientização

Com o objetivo de alertar para prejuízos causados por furto de energia, a Neoenergia fez uma parceria com a Fecomércio-DF. A ação, educativa e preventiva, é fruto do acordo de cooperação assinado entre os dois órgãos, em maio deste ano, e busca conscientizar ainda quanto às consequências dos débitos em aberto.

A campanha esclarece que o novo locatário ou proprietário é quem responde por eventuais irregularidades, mesmo as existentes antes da transação. É fundamental que os empresários verifiquem os débitos e a rede elétrica do padrão de entrada do local. Para isso, basta entrar em contato com a Neoenergia, fazer uma consulta e agendar uma visita ao imóvel. Os débitos em aberto podem acarretar no corte do fornecimento de energia, inviabilizando a operação comercial das empresas e causando prejuízos financeiros. O furto de energia coloca a vida de pessoas em risco, além de prejudicar a economia.

“Essa parceria busca oferecer vantagens e serviços diferenciados para o público empresarial”, conta José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio-DF. “Com foco na sustentabilidade e na saúde financeira das empresas, esperamos diminuir a quantidade de débitos e sanar eventuais casos de furto de energia, que comprometem a economia do DF”, completa.

Como denunciar

O furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que prevê reclusão de um a cinco anos e multa para quem cometer o crime. Além de acarretar prejuízos à população, a prática representa riscos de acidentes graves como incêndios ou choques elétricos. As ligações clandestinas frequentemente envolvem conexões precárias e inadequadas que aumentam significativamente o risco de incêndio, ameaçando vidas e propriedades. A manipulação inadequada de fios e cabos expostos também pode resultar em choque elétrico, levando a lesões graves ou fatais.

As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, nos canais de atendimento da Neoenergia, por meio do telefone 116, ou presencialmente, em uma das lojas da distribuidora.