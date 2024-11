Decreto nomeia 800 agentes de saúde nesta sexta-feira (29/11)

O Governo do Distrito Federal (GDF) nomeou, nesta sexta-feira (29), 400 agentes de vigilância ambiental em Saúde (Avas) e 400 agentes comunitários de saúde (ACSs) para o reforço do combate à dengue e outras arboviroses na capital do país. Com as nomeações, os profissionais já estão aptos a realizar ações de campo como visitas domiciliares e comunitárias, além de atuarem nos serviços de atenção básica - (crédito: Renato Alves / Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou o decreto que nomeia 800 agentes de saúde com o objetivo de fortalecer a rede pública. Ao todo, 400 Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) e 400 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) foram contemplados nesta sexta-feira (29/11), durante cerimônia no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.



A sanção do Projeto de Lei nº 1405/2024, foi aprovada na Câmara Legislativa no último dia 29 de outubro. A medida veio após mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que possibilitou a realocação de recursos para as contratações. A iniciativa substitui os profissionais temporários, garantindo a continuidade dos serviços de prevenção.

Para o governador Ibaneis Rocha, a nomeação foi realizada com muita alegria e a expectativa é que os agentes contribuam significativamente para saúde do DF. “Essa missão, que é uma missão de pátria, uma missão de cuidar de pessoas. A saúde ainda tem deficiências na nossa cidade, que precisam ser vencidas e vão ser vencidas ao longo do tempo”, afirmou.

O chefe do executivo destacou o sentimento de satisfação por cumprir a decisão. “Estamos felizes por estar fazendo o bem para as famílias. Saio daqui engrandecido também por esse ato. Mas nós vamos trabalhar todos juntos, hoje é dia de festa, eu tenho certeza que vocês vão passar um final de semana com muita alegria. Eu vi a batalha de todos vocês ao longo do ano para que essa nomeação acontecesse. Estou junto com vocês e contem comigo”, enfatizou.

A secretária de saúde, Lucilene Maria Florêncio de Queiroz, disse que a nomeação dos 800 agentes de saúde era um momento muito aguardado pela pasta também. “Estamos felizes de viver esse dia tão aguardado e tenho uma palavra para dizer, sejam bem-vindos a essa casa, onde nós temos um milhão e meio de domicílios que aguardam pelo olhar de vocês, pelo cuidado e pela vigilância”, declarou.

Durante a cerimônia, Yuri Marques, presidente do Sindicato dos Agentes de Vigilância e Agentes Comunitários (Sindvacs), ressaltou a relevância da contratação para os profissionais. “A palavra que fica em meu coração é gratidão. Eles estão sendo abençoados por ter um emprego público, por poder ajudar a família, para melhorar a sua condição. Parabéns pra todos vocês. Sejam bem-vindos e vamos cuidar da nossa população, vamos dar o sangue e vamos pra casa das pessoas para poder levar saúde", afirmou.

A nomeação dos 800 agentes era aguardada ansiosamente pelos profissionais e pela população do Distrito Federal, especialmente, em um momento de alta na transmissão da dengue. Com o reforço e fortalecimento da rede pública de saúde, o governo espera conter o avanço da doença e garantir maior segurança para as famílias do Distrito Federal.