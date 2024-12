Idoso fica ferido após capotar carro na DF-001

O motorista foi encontrado fora do veículo e levado ao Hospital de Base (HBDF) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um idoso de 68 anos sofreu diversos ferimentos pelo corpo, após capotar o carro na DF-001, próximo ao viaduto que liga o Recanto das Emas à Samambaia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o motorista do Hyundai HB20 prata foi encontrado fora do veículo. Por conta dos ferimentos, ele teve que ser levado ao Hospital de Base (HBDF)

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada. A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar (PMDF) assumiu o controle da situação.