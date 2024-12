Micro-ônibus com 28 pessoas tombou ao tentar desviar de carro na BR-070

Quatorze pessoas ficaram feridas após um micro-ônibus tombar na BR-070, na manhã deste domingo (1°/12). O acidente ocorreu nas proximidades do Condomínio Privê. Duas passageiras sofreram fraturas expostas e estão em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o acidente ocorreu quando um carro realizou um retorno e entrou na faixa em baixa velocidade. O micro-ônibus, que trafegava em maior velocidade, tentou desviar, bateu na lateral do veículo e acabou tombando.

No momento do acidente, o coletivo transportava 28 pessoas, sendo a maioria adultos. A vítima mais jovem identificada foi uma adolescente de 14 anos, que sofreu apenas escoriações leves.

As equipes de resgate transportaram os feridos para hospitais da região. O tráfego na BR-070 foi parcialmente interditado, gerando retenções no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está analisando a dinâmica do acidente e deve liberar a pista em breve.