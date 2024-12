Polícia prende suspeito de roubo de carro e posse ilegal de arma de fogo

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do BPChoque, prendeu um homem suspeito de roubar um carro na madrugada deste sábado (30/11). A ação ocorreu durante patrulhamento na região de Taguatinga e resultou na localização do veículo roubado no Sudoeste.

Durante a tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir, mas, ao chegar na altura da Boca da Mata, entrada de Samambaia, o veículo perdeu o controle. As equipes então conseguiram interceptá-lo e deter o indivíduo. Ao ser consultado, foi constatado que ele possuía diversas passagens por crimes anteriores e estava portando uma arma de fogo. O suspeito foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) para registro da ocorrência.