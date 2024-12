Saiba quem são os servidores da Receita mortos em acidente na BR-060

As três vítimas do trágico acidente ocorrido nesta segunda-feira (2/12) envolvendo uma caminhonete e um caminhão, na BR-060, na altura do município de Alexânia (GO), eram servidores da Receita Federal. O Correio apurou, por meio do Portal da Transparência, que Antonio José de Araújo Filho, Gilmar de Lima Neto e Walter Watanabe eram analista tributário, agente de portaria e auditor fiscal, respectivamente.

No momento do acidente, eles seguiam de Goiânia para Brasília na missão de acompanhar a transferência de carretas apreendidas com cigarros contrabandeados.

Antonio José, que atuava como analista tributário, assumiu o cargo em dezembro de 2016. No entanto, era servidor público desde 2006. Ingressou na Receita Federal, órgão em que estava lotado atualmente, em junho do ano passado.

Como agente de portaria, Gilmar de Lima atuava desde julho de 2008. Assumiu o cargo na Receita Federal em junho do ano passado. Era servidor público há mais de 40 anos, desde junho de 1981. Segundo o Portal da Transparência, viajou a serviço 332 vezes, sendo que a última registrada no sistema havia sido em 14 de novembro, de Anápolis (GO) para Goiânia (GO).

O auditor fiscal Walter Watanabe havia ingressado no cargo em dezembro de 2016. Contudo, atuava no serviço público há 31 anos. Os três sempre atuaram em cargos do antigo Ministério da Economia e, agora, Ministério da Fazenda.