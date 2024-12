PCGO aguarda perícia para saber o que causou acidente que matou servidores

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) aguarda o resultado da perícia da Polícia Técnico-Científica para entender o que causou o acidente que matou três servidores da Receita federal na tarde desta segunda-feira (2/12).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A delegada Silzane Bicalho, da delegacia de Alexânia, responsável pelo caso, disse que, a princípio, acredita-se que o carro da Receita Federal tenha perdido o controle e atravessado para a via sentido contrário, atingindo o caminhão. Ela destacou que estava chovendo no momento do acidente. "Mas estamos esperando a perícia", assegurou.

Leia também: Homem de 42 anos morre afogado no Lago Corumbá

O Sindifisco Nacional (Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal) lamentou, por meio de nota, a morte dos três servidores e destacou que a direção de defesa profissional do sindicato acompanhará as investigações sobre as circunstâncias que causaram a colisão do veículo oficial do órgão com um caminhão.

Leia também:

"É importante que seja descartada qualquer possibilidade de crime, pois Walter trabalhava na divisão de repressão da Receita Federal, uma atividade visada e de risco", escreveu o sindicato.