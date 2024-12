Moradores do Riacho Fundo II e Recanto das Emas ficam sem água na próxima terça-feira (10/12)

Moradores de áreas do Riacho Fundo II e do Recanto das Emas enfrentarão falta de água na próxima terça-feira (10/12). O serviço de fornecimento será interrompido para a realização de serviços de manutenção para a melhoria do sistema de abastecimento.

No Recanto das Emas, toda a localidade ficará sem abastecimento de água. Já no Riacho Fundo II, todas as quadras QN e QC 01 a 06. Imóveis que possuem caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução do trabalho.

O desligamento ocorre das 6h às 22h. Após o religamento, a normalização do fornecimento de água ocorre de forma gradual. A Caesb reforça que todo cliente deve ter caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário.

A Companhia reforça que a população deve fazer o consumo consciente da água durante a a execução dos serviços.

