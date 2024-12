Fábrica de vidros pega fogo em Vicente Pires nesta terça (10/12)

Uma fábrica de vidros localizada no setor habitacional Vicente Pires, às margens da via Estrutural, pegou fogo na manhã desta terça-feira (10/12). As chamas, que iniciaram em uma sala de forno, foram combatidas antes que o incêndio se alastrasse por todo o edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não houve vítimas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O incêndio ocorreu por volta de 5h40. No local, a equipe de socorro verificou que havia bastante fumaça no interior da fábrica, vindo de uma sala de forno. De imediato, os militares avançaram para o interior do prédio, localizaram o incêndio e iniciaram o combate às chamas. A corporação informou que, durante combate, as equipes de salvamento realizaram buscas por vítimas, mas ninguém foi encontrado.

Leia também: Dívida de tráfico pode ter motivado homicídio de mulher em Ceilândia

A perícia do CBMDF foi acionada para entender o que provocou o início das chamas.