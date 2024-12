Assalto com fuzil: moradores e funcionários do posto relatam medo após o crime

Funcionários do posto de combustível em Taguatinga e moradores da região estão com medo após criminosos com fuzil cercarem um caminhão carregado com eletrônicos e drogas e matarem um vigilante de escolta armada e deixar outro gravemente ferido. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (10/12).

Entre os relatos, uma funcionária que prefere não ser identificada disse que esse tipo de crime nunca havia acontecido no posto. “Aqui sempre foi tranquilo. Nunca teve nem assalto. Eu trabalho aqui há anos e muitas vezes durante a madrugada e não tive nenhum problema”, revela ao Correio.

Ela acrescenta que, após o crime, a manhã foi marcada por medo e tensão. “Ficou um clima muito pesado. Quando soubemos, ficamos sem chão pois é uma situação muito triste. Essa área sempre foi tranquila e infelizmente aconteceu esse crime”, conta a funcionária.

Outro colaborador do posto também relata que trabalhou durante a madrugada por três anos, mas há poucos dias havia trocado de turno. “Nunca imaginei que isso fosse aqui. Graças a Deus eu não estava presente no momento”, declara.

Um morador da região há 50 anos relata que acordou às 4h17 de hoje com o barulho dos disparos. “Tenho o sono bem pesado, mas o som me despertou. A partir daí não consegui mais dormir e fui até o portão e vi que a policia estava no local. Eles isolaram a área e não tivemos acesso”, conta.

Ele declara que a região é tranquila e acredita que foi apenas um caso esporádico. “Esse tipo de crime não é comum em nosso meio”, afirma.