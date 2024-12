Política

Conheça Isnaldo Bulhões, relator do PL do Fundo Constitucional Relator do projeto de lei que pretente mudar o cálculo do Fundo Constitucional, Isnaldo Bulhões é filiado ao MDB e já relatou temas importantes no Congresso, como a Medida Provisória que reestruturou os ministérios do governo, em 2023