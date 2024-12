Presidente da CLDF discute com policial civil em assembleia de sindicato

Rizzo esclarece que o gabinete não concorda com a atitude do policial, mas “respeita e entende o grau de insatisfação da categoria”. Ele conta que, desde que a paridade foi quebrada, o presidente da Câmara Legislativa “vem trabalhando arduamente para tentar reconquistar esse direito”, já que trata-se de pauta “que ele conhece em detalhes”.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Civis do DF manifestou apoio a Wellington Luiz, que “sempre demonstrou dedicação e compromisso na defesa dos pleitos de interesse da classe”, e diz que lamenta “profundamente o comportamento isolado do policial civil que, ao tentar tumultuar o andamento da assembleia, demonstrou desrespeito tanto ao presidente do Legislativo quanto aos demais colegas presentes”. O Sinpol ressalta que a atitude “não reflete o posicionamento da categoria como um todo” e que o profissional em questão foi advertido pela diretoria e por demais policiais presentes.

“Destacamos que, ao final, os trabalhos transcorreram dentro da normalidade, graças à postura equilibrada e à experiência do deputado Wellington Luiz, que manteve o foco no diálogo e no cumprimento de sua agenda de apoio à categoria”, manifesta o sindicato. “O Sinpol-DF agradece a disponibilidade e a presença do presidente da Câmara Legislativa e reconhece os esforços contínuos que ele tem empreendido em prol dos policiais civis do DF. Reafirmamos nosso compromisso com o respeito às instituições e com a construção de um ambiente democrático para o avanço das pautas da categoria.”

Leia o comunicado do Sinpol-DF na íntegra:

“O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) vem a público manifestar seu apoio ao deputado Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em razão dos fatos ocorridos durante assembleia da categoria, realizada nesta quarta-feira, 11/12.

Como policial civil e sindicalizado, o deputado Wellington Luiz sempre demonstrou dedicação e compromisso na defesa dos pleitos de interesse da classe. Sua trajetória como parlamentar e servidor público é marcada pela seriedade e respeito às instituições, reforçando a importância do diálogo construtivo na busca de soluções para as demandas dos policiais civis.

Lamentamos profundamente o comportamento isolado do policial civil que, ao tentar tumultuar o andamento da assembleia, demonstrou desrespeito tanto ao presidente do Legislativo quanto aos demais colegas presentes. Ressaltamos que essa atitude não reflete o posicionamento da categoria como um todo.

Na ocasião, a diretoria do Sinpol-DF, bem como os demais policiais civis presentes, prontamente advertiram o autor do tumulto, reafirmando o compromisso da entidade com o bom andamento dos trabalhos e a preservação do respeito mútuo.

Destacamos que, ao final, os trabalhos transcorreram dentro da normalidade, graças à postura equilibrada e à experiência do deputado Wellington Luiz, que manteve o foco no diálogo e no cumprimento de sua agenda de apoio à categoria.

O Sinpol-DF agradece a disponibilidade e a presença do presidente da Câmara Legislativa e reconhece os esforços contínuos que ele tem empreendido em prol dos policiais civis do DF.

Reafirmamos nosso compromisso com o respeito às instituições e com a construção de um ambiente democrático para o avanço das pautas da categoria.”