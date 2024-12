"É uma questão suprapartidária", diz presidente eleito da OAB sobre FCDF

Em evento promovido pelo Correio, Paulo Maurício Braz Siqueira, presidente eleito da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, destaca que a discussão sobre o Fundo Constitucional é de interesse de todo brasiliense. "É uma questão suprapartidária", disse no debate Entre os Eixos do DF, que ocorre na tarde desta quarta-feira (18/12) e trata dos impactos das mudanças relacionadas ao tema.

"Sem o Fundo Constitucional a nossa cidade não funciona e, é por isso, que a Constituição garantiu à capital da República a estrutura necessária para que a gente defenda os interesses da sociedade", afirma. Segundo Poli, como o advogado é conhecido, a OAB vai ser protagonista na discussão, atuando para defender que o recurso permaneça como está.

Se as mudanças no FCDF forem aprovadas, a capital sofrerá prejuízos no funcionamento da estrutura existente e terá dificuldades na ampliação de investimentos, de acordo com o presidente eleito para o próximo triênio. "Hoje, a gente já tem o terceiro maior centro metropolitano do Brasil, pessoas do país inteiro vêm pra cá consumir os nossos serviços, que incluem educação, saúde e segurança", completa Poli.

"Eu me assustei com o número que sobe há pouco. Nós chegamos a atender mais de 4 milhões de pessoas no Sistema Único de Saúde (SUS) procurando o serviço do DF. Quem ajuda a suportar isso é exatamente o Fundo Constitucional. [...] Se nós estamos na capital, precisamos de uma segurança especial", diz o presidente eleito.