Inscrições para Colônia de 'Feras' do Zoo serão abertas nesta sexta (20/12)

O Zoológico de Brasília abrirá, a partir das 10h desta sexta-feira (20/12), as inscrições para a primeira edição da Colônia de Feras 2025. Os interessados deverão se inscrever por meio do formulário que será disponibilizado no site oficial do Jardim Zoológico. Serão oferecidas 180 vagas, divididas em quatro turmas de 45 crianças cada. A inscrição custará R$ 150. Para ampliar a inclusão, 20% das vagas serão destinadas a estudantes da rede pública, que terão isenção total da taxa.

O projeto de educação ambiental é voltado para crianças de 6 a 10 anos e tem como objetivo ensinar, de forma lúdica e interativa, a importância da conservação ambiental e o papel do zoológico na proteção das espécies ameaçadas de extinção.

O Zoológico destaca que o preenchimento do formulário não garante a vaga. A equipe do Zoo vai entrar em contato com os contemplados por e-mail de 23/12 a 31/12.

Durante dois dias, as crianças terão a oportunidade de vivenciar uma experiência única no zoológico no período vespertino. Entre as atrações estão visitas guiadas aos bastidores do zoo, onde os pequenos poderão conhecer o trabalho dos tratadores, biólogos, zootecnistas e veterinários, e atividades educativas sobre a fauna local e espécies exóticas.

Os participantes também vão explorar conceitos sobre a conservação ambiental e a importância dos zoológicos na manutenção da biodiversidade. Além disso, serão promovidas dinâmicas que incentivam o respeito à natureza e a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas espécies ameaçadas.

Confira o cronograma das turmas:



Turma 1: 14 e 15 de janeiro

Turma 2: 16 e 17 de janeiro

Turma 3: 21 e 22 de janeiro

Turma 4: 23 e 24 de janeiro

Serviço

Colônia de Feras Zoo de Brasília

Data da inscrição: sexta-feira (17/12), a partir das 10h.

Data da colônia: 14 a 24 de janeiro

Quantidade de vagas: 180

Valor: R$ 150