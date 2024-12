Quatro vítimas de acidente em Formosa-GO serão enterradas nesta quinta (25)

Os ocupantes do carro sofreram politraumatismo e tiveram o óbito declarado ainda no local do acidente - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Os quatro homens que morreram no trágico acidente ocorrido no fim da tarde desta segunda-feira (23/12), entre os municípios de Cabeceiras e Formosa, serão enterrados no cemitério Cruz das Almas, em Formosa-GO, às 10h, na capela 2.

Leia também: Cinco pessoas morrem após acidente no Entorno do DF

O motorista Elias Rodrigues de Oliveira, 48 anos, Izaias Rodrigues de Oliveira, 52 (irmão do motorista), Lucas Gabriel da Costa Rodrigues, 23 (filho do motorista), e Carlos José da Silva (amigo do motorista), cuja idade não foi informada. O corpo de Graziela Damasceno Teixeira dos Santos, 24 (namorada de Lucas), segue para ser enterrado na Bahia.

Leia também: Saiba quem são as cinco vítimas do acidente no entorno do DF

O acidente



As cinco vítimas estavam a caminho de Garapuava, um distrito de Unaí-MG, onde passariam o Natal com familiares. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o condutor da carreta saiu de Buritis (MG) em direção a Brasília, na GO-346, quando, na altura do entroncamento com a BR-020, o carro, que trafegava no sentido oposto, estourou o pneu, rodou na pista e colidiu com a carreta.