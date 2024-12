Pistola da Segunda Guerra e outras armas ilegais são apreendidas no Recanto das Emas

A pistola Mauser 9mm foi encontrada dentro de um veículo que estava no estacionamento de um supermercado da região - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, na tarde deste sábado (28/12), no Recanto das Emas. Ao todo, foram apreendidas três armas de fogo calibre, sendo uma delas uma pistola Mauser 9mm, usada principalmente pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, e uma espingarda de chumbinho.

As capturas ocorreram em duas ações distintas da Polícia Militar (PMDF) na cidade. A primeira ocorrência foi registrada por volta das 12h, após denúncias de um disparo de arma de fogo na quadra 403 da região.

Durante a abordagem a um veículo suspeito, os policiais militares encontraram uma pistola calibre .380, um revólver calibre 38, 11 munições e uma espingarda de chumbinho. O motorista, de 37 anos, alegou ter adquirido as armas após sofrer ameaças, mas não apresentou a documentação necessária.

Cerca de quatro horas depois, uma equipe da polícia recebeu informações de um carro com características suspeitas no estacionamento de um supermercado na quadra 800. Ao perceber a aproximação da polícia, o condutor abandonou o carro e tentou fugir, mas foi detido. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma pistola Mauser 9mm. O homem, de 36 anos, assumiu a propriedade da arma.

Ambos os casos foram registrados na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), para registro de ocorrência.