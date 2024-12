Balanço do Nosso Natal 2024

Nosso Natal 2024 (foto: Gustavo Facundo Arantes)

A Esplanada dos Ministérios ficou quase 30 dias com ativações envolvendo a magia do Natal, dispondo de diversão e cultura ao público, ao mesmo tempo em que enalteceu os artistas da cidade. O balanço, enviado com exclusividade à Capital S/A, mostra que o Nosso Natal 2024 reuniu mais de 1,2 milhão de pessoas, com média de 40 mil visitantes diários. O evento ofereceu mais de 200 atrações culturais locais, além de pista de patinação no gelo, roda gigante, vila do Papai Noel e diversas outras atrações que encantaram o público de todas as idades.

Além de celebrar a cultura e o lazer, Nosso Natal teve um impacto significativo na economia local, gerando mais de 5 mil postos de trabalho. "Mais uma vez, mostramos que Brasília é um polo cultural. O Nosso Natal trouxe não só a celebração e a magia que esta data por si só carrega, mas também demonstrou todo o nosso potencial em organizar e proporcionar eventos de qualidade para todas as famílias brasilienses", afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

Casa de Chá anuncia novidades para 2025

30/10/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Praça dos Três Poderes Casa de Chá. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um dos grandes destaques de 2024 em inovação e gastronomia foi a reabertura da Casa de Chá, na emblemática Praça dos Três Poderes. Em apenas seis meses de funcionamento, o espaço é gerenciado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) e registrou impressionantes 85 mil atendimentos, consolidando-se como um dos pontos mais vibrantes da capital.

Os números não deixam dúvidas sobre o sucesso: foram consumidos 1.712 litros de café e vendidos 33.850 pratos no período. Entre os itens preferidos do público, destacam-se o pão de queijo com carne de panela (3.484 unidades); o bolo de milho (3.470 unidades); o pão de queijo JK (3.429 unidades) e o brownie de chocolate (2.931 unidades). Em primeira mão à coluna, foi anunciado que o local passará a oferecer um cardápio especial de almoço em 2025, ainda em fase de elaboração.

Projetada em 1965 pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, a Casa de Chá é um ícone arquitetônico concebido como ponto de encontro, descanso e reuniões. Reconhecida como Patrimônio Histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o espaço preserva sua importância cultural e arquitetônica para as gerações futuras. Além de sua relevância histórica, a Casa de Chá conquistou os brasilienses e os turistas com um menu variado de chás, cafés, sucos e outras bebidas, acompanhados por bolos, tortas, doces, pães, salgados e opções leves como saladas, tapiocas, omeletes, sanduíches e tartines.

R$ 9 milhões para pequenos empreendedores

O Prospera DF, programa de microcrédito do Governo do Distrito Federal (GDF), fecha 2024 com R$ 9 milhões liberados aos empreendedores. A iniciativa oferece crédito facilitado e juros mais baixos aos micro e pequenos empresários do DF. O total de crédito fornecido desde 2019 chega a quase R$ 50 milhões. A intensão é facilitar o acesso aos trabalhadores formais e informais. Só neste ano, de janeiro ao início de dezembro, o GDF liberou um total de R$ 8.910.592,25 em créditos, sendo 368 empréstimos para empresários da área urbana (equivalentes a R$ 7.734.230,37) e 49 para a área rural (R$ 1.176.361,88). Os recursos são oriundos do Fundo para Geração de Emprego e Renda (Funger). Os interessados podem consultar detalhes no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) e fazer uma proposta de empréstimo nas agências do trabalhador ou pelo WhatsApp (61) 98312-1053.

Modelo de negócios para advogados

Livro Modelo de Negócios para Advogados, Ubiratãn Dias da Silva (foto: Divulgação)

Na obra Modelo de negócios para advogados, Ubiratãn Dias da Silva apresenta estratégias práticas para aumentar a produtividade e a competitividade no mercado jurídico. Gerir um escritório de advocacia é uma tarefa complexa, que vai muito além do conhecimento técnico na área. Pensando nesses desafios, o advogado especialista em direito previdenciário lança esse guia prático para ajudar profissionais da área a alcançar resultados expressivos no competitivo mercado jurídico.

Ubiratãn compartilha estratégias bem-sucedidas de sua trajetória, como a implementação do sistema Move Gestão para Advogados e a adoção de um modelo de incentivos capaz de engajar equipes e melhorar a produtividade. O objetivo é claro: transformar escritórios em negócios de alta performance. "Transformei uma pequena sala de 20m² em um modelo de negócio bem-sucedido, com quatro unidades, mais de 12 mil clientes atendidos e uma equipe dedicada. Meu objetivo é compartilhar esse conhecimento com os colegas, e este livro não é apenas sobre estratégias e gestão, é sobre como é possível transformar a advocacia em um negócio de alta performance", afirma o autor.

Últimos dias de compras

Ainda faltam dois dias para o ano acabar, mas pelo menos 119 mil pessoas devem movimentar o comércio do Distrito Federal entre esta segunda e terça-feira, últimos dias do ano. A estimativa é do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista). Entre os itens mais procurados pelos consumidores estão roupas, sapatos e acessórios para as celebrações de ano-novo.

Segundo o presidente do Sindivarejista-DF, Sebastião Abritta, os cartões de crédito e débito devem ser os meios de pagamento mais utilizados, representando 63% das transações. "Quem compra quer prazo para o pagamento", destacou Abritta, apontando a conveniência do parcelamento como um fator decisivo para os consumidores. Apesar do otimismo com as vendas de fim de ano, ele ressalta que os juros altos continuarão sendo um grande desafio para o setor varejista em 2025, exigindo estratégias para manter o equilíbrio entre oferta e demanda.

