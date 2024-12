Ano-Novo: Após ameaças, segurança será reforçada para eventos no Plano Piloto

Patury afirmou que a pasta trabalha de maneira integrada para investigar as ameaças e punir os responsáveis - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Após os registros de ameaça à segurança de Brasília, o secretário-executivo de segurança pública do DF, Alexandre Patury, informou que a proteção será reforçada no centro da capital em virtude dos eventos de ano-novo que acontecerão nos próximos dias. Ele ressaltou, entretanto, que os fatos não atrapalharão a tranquilidade das festas. "Quando temos uma ação desse tipo, tudo é considerado. Nosso esquema de proteção é muito alto em comparação às outras capitais, mas a partir do momento que ocorre algo assim, eleva-se a segurança", disse.

Ele destacou que a segurança nos locais está sendo planejado há meses, levando em conta a aglomeração e questões de crimes comuns que eventualmente ocorrem nessas situações. "O 7 de setembro do próximo ano já está sendo planejado, por exemplo. Os estudos para as festas de fim de ano são iniciados meses antes, nós tivemos várias reuniões e protocolos efetuados, todo o esquema está pronto", informou.

Ele explicou que ações como as que ocorreram elevam o esquema de segurança, uma vez que ocorrências assim são efetivamente consideradas. "Teremos reforço, mas nada que vá estragar o fim de ano de ninguém. A polícia já estaria amplamente presente, mas agora a inteligência será reforçada para fazer varreduras, rastrear na internet e resguardar a Esplanada para as festas de fim de ano, para que o público possa aproveitar sem preocupação", assegurou.