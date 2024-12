Globo vai trazer novo Vídeo Show à grade em 2025

Ele está de volta! Para os amantes do programa Vídeo Show a atração voltará à grade da TV Globo. De acordo com o portal Léo Dias, o clássico terá uma única passagem em 2025. A novidade será exibida no dia 25 de abril, antecedendo a data de aniversário de 60 anos da casa dos Marinho.

No entanto, o programa terá um formato inédito. Além disso, caso tenha boa repercussão, o Vídeo Show poderá ser fixado na grade da emissora. Um dos apresentadores que estaria sendo cotado para conduzir a edição especial seria Miguel Falabella. Já Angélica Ksyviskcy é um dos primeiros nomes confirmados para o especial.

Além disso, Cissa Guimarães, a veterana da rede Plim Plim, que formou uma das duplas mais conhecidas da atração ao lado de Falabella, também poderá conquistar um espaço na edição. Dentre alguns famosos, André Marques foi um dos mais citados para conduzir o Vídeo Show no próximo ano.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a novidade. "Nossa, tem que ser com Angélica e André Marques", opinou um usuário. "Uma única exibição? Tinha que voltar pra grade da programação de vez", comentou mais um. "Mônica e Otaviano apresentando, com a Angélica fazendo os quadros do videogame com o jogo do teletubo", disse outro.

Vale lembrar que depois de quatro décadas no ar, o Vídeo Show chegou ao fim em 11 de janeiro de 2019 por causa dos baixos índices de audiência. A jornalista Fabíola Reipert foi considerada o motivo do fim do programa, já que frequentemente chegava em primeiro lugar no Ibope com o quadro Hora da Venenosa, da Record.